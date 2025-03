Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mit Pfefferspray besprüht - Täter auf Fahrrad geflüchtet.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Bauhof" wurde am frühen Mittwochabend (05.03.2025) gegen 17.30 Uhr ein Mann von einem bislang Unbekannten mit Reizgas besprüht. Der 38-Jährige aus Detmold befand sich mit einem Begleiter auf einer Parkbank, als sich ihnen zwei unbekannte Männer auf Fahrrädern näherten und sie zunächst verbal angriffen. Einer der Unbekannten zog unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte dem 38-Jährigen damit ins Gesicht. Das Duo flüchtete auf seinen Rädern im Anschluss in Richtung Müssen. Der Detmolder erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, circa 1,60 - 1,65 m groß, schlank, sprach Deutsch mit möglicherweise russischem Akzent, bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Cappy. Sein Begleiter war etwa Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schlank, hatte blonde Haare (an den Seiten kurz und oben mit Zopf), sprach ebenfalls Deutsch mit russischem Akzent und trug eine helle Jacke sowie ein rotes T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, die telefonisch unter 05231 6090 Hinweise zu der Tat oder den Männern, die geflüchtet sind, geben können.

