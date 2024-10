Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf

Mittwoch, 30. Oktober 2024; 12:18 Uhr

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Ilmebahnstraße in Markoldendorf in Fahrtrichtung ortsauswärts. Beim Abbiegen nach rechts in die Beverstraße touchierte er einen an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Lkw. Anschließend setze der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren, wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Unfallhergang und dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell