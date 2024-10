Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall im Begegnungsverkehr und weitergefahren

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Bartshausen (Kr.) Mittwoch 30.10.2024; 07:35 Uhr

Am Mittwoch, den 30.10.2024, fuhr eine 36jährige Frau aus Kreiensen, gegen 07:35 Uhr, mit ihrem Pkw von Bartshausen kommend in Richtung Wenzen. Hierbei kam ihr beim Durchfahren einer Rechtskurve ein Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen und es kam zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Anschließend setzte der Entgegenkommende seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden am Fahrzeug der Fahrerin in Höhe von 300,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallflüchtigen ein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck unter Tel. 05561-31310 zu melden.

