POL-NI: Steimbke - Mehrere hundert Strohballen brennen

Steimbke (ots)

(KEM) In der Nacht zu Mittwoch gegen 00.40 Uhr brannten mehrere hundert Strohballen auf einer Hofstelle an der Dorfstraße in Steimbke.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte waren die Feuerwehren Sonnenborstel, Steimbke, Wenden, Stöckse und Heemsen bereits mit starken Kräften vor Ort und hatten mit dem Löschangriff begonnen. Ein überdachtes Strohballenlager mit über 330 Ballen brannte zu diesem Zeitpunkt in voller Ausdehnung.

Die knapp 70 Feuerwehrkräfte ließen das Feuer kontrolliert abbrennen. Ein Überschlagen des Feuers auf weitere Gebäude der Hofstelle konnten sie erfolgreich verhindern.

Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch eine bislang unbekannte Person aus. Noch in der Nacht suchte ein Polizeihubschrauber das große Areal nach Personen ab, konnte jedoch keine Personen mehr feststellen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Hoya bittet um Zeugenhinweise, die unter 04251/67280 entgegengenommen werden.

