POL-MK: Einbrecher aktiv

Lüdenscheid (ots) - An der Glatzer Straße brannte am Montagmittag ein Altpapiercontainer. Ein Zeuge beobachtete eine Frau, die aus einem Bus ausstieg und mit einem Feuerzeug die Mülltonne in Brand setzte. Anschließend ging sie in Richtung Honseler Bruch davon. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach der Frau verlief ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte das Feuer. ...

mehr