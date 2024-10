Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angebranntes Essen - Taschendiebe

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Während des Kochens ist ein 51-jähriger Mann am Montagnachmittag eingeschlafen. Nachbarn meldeten der Kreisleitstelle kurz nach 15.30 Uhr einen Rauchmelder-Alarm aus einer Wohnung Im Brannten in Meinerzhagen. Als die Polizei eintraf, war deutlich der Geruch von angebranntem Essen zu vernehmen. Die Feuerwehr schlug eine Scheibe ein, um in die völlig verqualmte Wohnung zu gelangen. Feuerwehrleute führten den Bewohner nach draußen und löschten das Feuer am Brand-Herd. Der Bewohner wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 84-jährige Frau wurde am Montagnachmittag beim Einkaufen in einem Geschäft an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße in Kierspe bestohlen. Sie hatte gegen 15 Uhr in einem Discounter eingekauft. Nach dem Bezahlen steckte sie ihre Geldbörse in die Handtasche und hängte sich diese wieder um. Anschließend ging sie in zwei weitere Läden nebenan. In einer Drogerie wollte sie ebenfalls bezahlen, doch die Geldbörse war weg. Am Abend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem nach älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten daher möglichst dicht am Körper getragen werden. Ist es passiert, sollten mit abhanden gekommene Bankkarten sofort gesperrt und Anzeige bei der Polizei erstattet werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell