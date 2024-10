Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Kindergarten

Werdohl (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Kindertagesstätte St. Michael an der Brüderstraße eingebrochen. Die Täter brachen eine Außentür und mehrere Schranktüren im Turnraum auf, durchwühlten eine Abstellkammer und einen der Gruppenräume, öffneten gewaltsam eine Tür zum Büro und durchwühlten auch dort Schreibtisch, Regale und Schränke. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter Telefon 9099-0. (cris)

