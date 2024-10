Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb gefasst, Brand im Zentrum, Zeugensuche nach Eigentumsdelikten

Iserlohn (ots)

Brand im Mehrfamilienhaus

Montagabend um 18 Uhr wurde die Polizei zur Bergwerkstraße gerufen, die Feuerwehr bekämpft dort einen Brand im Dachgeschoss des Hauses. Während der Brandbekämpfung wurde die Bergwerkstraße teils gesperrt, drei Personen wurden verletzt. Eine Person davon wurde schwer verletzt, es handelt sich um den Anwohner aus der Dachgeschosswohnung. Es wird zu einem fahrlässigen Umgang mit Feuer durch den schwer-Verletzten ermittelt, die Kriminalpolizei hat mit ihren Arbeiten begonnen. Bei den beiden leicht verletzten Personen handelt es sich um zwei Bewohnerinnen des Hauses, 59 und 76 Jahre, die sich vor Ort befanden.

Einbrecher aktiv

An einem Freibad an der Seeuferstraße sind Unbekannte in einen Kiosk und in Büroräume eingedrungen, dazu haben sie sich mit Werkzeugen Zugang verschafft. Es wurden Elektronikgeräte und Bargeld entwendet, die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 11 und 22 Uhr. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02371 919990 entgegen.

Automat geleert

An einem Parkhaus an der Steinstraße in der Innenstadt hat eine unbekannte Person einen Parkautomaten gewaltsam geöffnet und das Bargeld aus dem Inneren entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Montag, es liegen Hinweise auf einen Mann mit schwarzer Kapuzenjacke, Schal vor dem Gesicht, Jeans, weißen Schuhen und Handschuhen vor, der am Abend gegen 23:30 Uhr dort gesehen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Dieb erwischt

Als eine 29 Jahre alte Bochumerin am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Alten Rathausplatz am Handy tippte, wurde ihr dieses durch einen 38 Jahre alten Iserlohner aus der Hand geschnappt, der mit dem Handy in Richtung Kurt-Schuhmacher-Ring davonlief. Ein 25 Jahre alter Schwerter hatte dies scheinbar beobachtet und lief dem Mann hinterher, dieser warf das Handy weg. Er holte den Mann ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau bekam ihr Handy zurück, der Iserlohner bekommt eine Anzeige wegen des Diebstahls. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell