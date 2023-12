Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet

Erwitte-Völlinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kliever Straße/Soester Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger VW-Fahrer aus Erwitte befuhr die Soester Straße in Richtung Erwitte. Er beabsichtigte bei grün zeigender Ampel nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Renault. Die 19-Jährige Renault-Fahrerin aus Werl war auf der Soester Straße in Richtung Berenbrock unterwegs. Für sie zeigte die Ampel auch grün. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde die 19-jährige Soesterin verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell