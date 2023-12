Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weihnachtsdeko geraubt

Werl (ots)

Am 19. Dezember, gegen 19:45 Uhr, kam es in dem Geschäft "Tedi" an der Anschrift Neuer Markt zu einem Räuberischen Diebstahl. Kurz vor Ladenschluss beobachtete eine 55-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts, wie eine weibliche Person Dekorationsartikel in die Innentasche ihres Mantels steckte. An der Kasse legte die Diebin lediglich die Artikel aus dem Einkaufskorb auf das Kassenband. Als die 55-jährige Kassiererin die Frau aufforderte, auch die Artikel aus der Mantelinnentasche zu bezahlen, kam es zu einem Streitgespräch. Die Kassiererin nahm das Telefon zur Hand, um die Polizei zu informieren. Die Diebin schlug mit der Hand gegen das Telefon, sodass es zu Boden fiel und die Kassiererin leicht am Ohr verletzt wurde. Sie ergriff in Begleitung einer männlichen Person die Flucht in Richtung Kälbermarkt. Der Sohn der 55-Jährigen, der seine Mutter von der Arbeit abholen wollte, nahm die Verfolgung auf. Er verlor die Flüchtigen an der Tiefgarage "Neuer Markt" aus den Augen. Sie flüchteten mit einem grauen VW Bora. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Die weibliche Person war etwa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, leicht korpulent und hatte dunkelblonde Haare. Sie trug einen Mantel und Stiefel. Der Mantel hatte an einem Ärmel ein großes Loch. Die männliche Begleitung war um die 50 Jahre alt, circa 180 cm groß und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine Brille und ein blaues Sweatshirt. Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell