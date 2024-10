Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch am Hademareplatz

Hemer (ots)

Am Hademareplatz ist ein unbekannter Täter durch ein Fenster in eine Gaststätte eingestiegen, er entwendete Bargeld und Werkzeug. Der Einbruch erfolgte in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 1 und 6:30 Uhr, die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen. (lubo)

