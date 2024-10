POL-MK: Mit 90 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft

Altena (ots) - Am Freitagabend gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rahmedestraße. Gegen 23.25 Uhr löste ein Brandmelder aus. Ein Anwohner meldete der Kreisleitstelle, dass Rauch aus der Wohnung unter ihm komme. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. Die Feuerwehr brach die Tür einer Wohnung auf, holte eine 56-jährige Frau aus der ...

