POL-MK: Polizeibeamte angegriffen - E-Bike-Diebe - Einbrüche in Fahrzeuge

Iserlohn (ots)

Ein 24-jähriger ist am Sonntag auf Polizeibeamte losgegangen. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte gegen 2 Uhr die Polizei um Hilfe gebeten, weil ein Patient auf der Bleichstraße nicht zu bändigen war. Im Gespräch mit den Polizeibeamten rückte der 24-Jährige wieder und wieder der Polizeibeamtin auf die Pelle. Als ihr Kollege ihn aufforderte, Abstand zu wahren, ging der 24-Jährige auf den Beamten zu und stieß ihn mit einem kräftigen Schlag auf die Brust nach hinten. Das Streifenteam überwältigte und fesselte ihn. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Der 24-Jährige wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam genommen. Er bekam Strafanzeigen wegen Widerstands und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

In der Nacht zum Freitag haben sich Unbekannte am Rolltor einer Fima an der Zollhausstraße zu schaffen gemacht. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruch aus. Die Täter gelangten nicht in das Objekt.

Im Laufe der vergangenen Woche, zwischen Sonntag- und Freitagmorgen, haben Unbekannte ein der Heinrichsallee ein E-Bike gestohlen. Sie manipulierten das Schloss einer Garage, öffneten das Tor und entwendeten das neuwertige Pedelec der Marke Dukawey mit auffällig breiten Reifen. Reifen und Keller sind leider ein beliebter Tatort für Fahrrad-Diebe. Deshalb sollten wertvolle Räder auch dort mit hochwertigen Schlössern an der Wand gesichert werden. Am Sonntag zwischen 17.30 und 18.50 Uhr verschwanden gleich zwei Pedelecs von einem Fahrradständer an der Seeuferstraße. Ein Ehepaar hatte einen Spaziergang um den See gemacht. Als sie zurückkehrten, waren die silber- bzw. dunkelgrünen Cube-Pedelecs weg. Vor Ort blieben nur zwei zerstörte Fahrradschlösser liegen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Für weitere Fahndungsmaßnahmen der Polizei ist es gut, Rahmennummer und andere Daten griffbereit zu haben - beispielsweise in einem Fahrrad-Pass oder in einer kostenlos erhältlichen Fahrradpass-App auf dem Handy.

Am Wochenende haben sich Diebe am Hemberg an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. An der Nickelstraße wurde am Samstagmorgen zwischen 0 und 6.30 Uhr die Scheibe eines Hynundai H350 eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. An der Clemens-Brentano-Straße entwendeten Täter in der Nacht zum Samstag Rucksack und Bargeld aus einem Ford Ranger. Eine Straße weiter, in der Claudiusstraße, durchwühlten die Täter einen Audi 80 und einen Opel Vivaro. Auch dort wurde nichts gestohlen. In der Grimmestraße fanden die Täter in einem Honda CR-V Bargeld und nahmen es mit. An der Immermannstraße durchwühlten sie einen Ford Grand C-Max. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Aus einem an der Bahnhofstraße in Letmathe abgestellten Wohnmobil wurde zwischen Dienstagmorgen und Freitagabend ein Mini-Kühlschrank gestohlen.

In der Helmkestraße hebelten Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche die Eingangstür zu einem Gartenhäuschen auf und entwendeten Münzgeld und kleinere Gegenstände. (cris)

