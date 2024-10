Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Einer 73-jährigen Frau wurde am Samstag die Geldbörse gestohlen. Ein Verwandter hatte sie am Samstag zum Einkaufen zu einem Discounter am Wansbeckplatz gefahren und wartete vor dem Laden auf sie. Als sie nicht wiederkam, machte er sich auf die Suche und fand die ratlose Frau an der Kasse: Sie konnte ihren Einkauf mangels Geldbörse nicht bezahlen. Im Laden waren mehrere Fremde, die es angeblich auffällig eilig hatten und laut Zeugenaussagen draußen in einen weißen Kastenwagen gestiegen seien. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die meist in Discountern nach ihren in der Regel älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Geldbörsen möglichst dicht am Körper - zum Beispiel in Innentaschen - verwahrt werden. (cris)

