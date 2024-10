Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände, Widerstand und Aludiebe

Lüdenscheid (ots)

Containerbrände

Zum Ende der Woche hat es gleich zwei Mal gebrannt: Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr an der Glatzer Straße und am Samstagabend gegen 23:10 Uhr am Christine-Schnur-Weg. In beiden Fällen ermittelt die Polizei zur Brandursache und bittet um Hinweise, am Samstagabend habe man zwei weibliche Personen weggehen sehen.

Ingewahrsamnahme und Gepöbel

Samstagmorgen um 1:30 Uhr wurde die Polizei wegen einer 47 Jahre alten Lüdenscheiderin zu einer Gaststätte am Rathausplatz gerufen. Anwesende meldeten, dass die Dame die Besucher anpöbeln würde und man wolle, dass sie die Örtlichkeit verlasse. Sie war augenscheinlich stark alkoholisiert, was ein Alkoholtest dann verdeutlichte. Vor Ort fing sie an, die Polizeibeamten lautstark zu beleidigen und verbal zu bedrohen. Sie wurde zur Verhinderung von Straftaten bis zur Ausnüchterung ins Gewahrsam verbracht, hierbei trat sie um sich und bedrohte die Beamten, gegen die Maßnahmen leistete sie körperlichen Widerstand. Sie erwartet nun ein Strafverfahren, es wurde niemand verletzt.

Alu-Diebe

Am Römerweg wurde die Polizei in der Nacht auf Samstag um kurz vor 2 Uhr durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter auf Aluminium Diebe aufmerksam gemacht. Sie haben an einer Firma am Römerweg Metalle aus einem Container entwendet und sich mit einem VW polnischer Zulassung entfernt. Bei der Tätersuche wurde im Umfeld zwar nicht der VW, aber ein Audi mit auswärtigem Kennzeichen angetroffen, in welchem sich Aluminiumprofile befanden. Der VW sei in Richtung Autobahn davongefahren, drei Männer seien erblickt worden: Alle waren männlich, 175-185 cm groß und hatten dunkle Haare. Zwei waren teils rötlich bekleidet, einer trug eine graue Jogginghose und eine weiße Jacke. Der vorgefundene Audi wurde sichergestellt, nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

