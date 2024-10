POL-MK: Festnahme, Parfümdieb, Reifen weg

Plettenberg (ots) - Nachdem es in Plettenberg am heutigen Morgen zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin kam (wir berichteten) ist durch Zeugen bekannt geworden, dass zur Unfallzeit ein Bus mit Schulkindern am Unfallort unterwegs war. Da das Erleben eines Unfalls insbesondere für Kinder zu psychischen Belastungen führen kann, ist unser Opferschutz mit Hilfsangeboten auch über das Wochenende unter ...

mehr