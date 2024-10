Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb auf Kamera

Reifen im Visier

Werdohl (ots)

Luft raus

An der Ütterlingser Straße haben Unbekannte zwischen Freitag und Samstag, 14-9 Uhr, alle Reifen eines VW UPs zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02392/93990 entgegen.

Dieb auf Kamera

Im Bereich Dresel wurde Samstagnachmittag eine Wildkamera ausgelöst, jedoch von Leuten, die diese stahlen. Der Inhaber der Kamera suchte den Wald auf und traf die Personen an, es handelte sich um einen Mann, der in Begleitung einer Frau, eines Kindes und eines Hundes war, so der Zeuge. Man stritt vor Ort einen Diebstahl ab, der Mann zeigte dem Kamerabesitzer nach ersten Angaben den Mittelfinger und trat gegen dessen Auto, dann fuhr der vermeintliche Dieb mit einem Mitsubishi davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Beleidigung und Sachbeschädigung, am Auto des Mannes sind nun Kratzer vom Tritt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell