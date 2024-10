Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sicher umgehen mit digitalen Medien und Daten - Infostand in der Stadtbücherei

Iserlohn (ots)

Am kommenden Freitag, 18. Oktober gibt es offline in der Stadtbücherei Iserlohn Infos zur Sicherheit in der Online-Welt: Polizei und Verbraucherzentral beraten von 15 bis 17 Uhr gemeinsam an einem Stand über den "sicheren Umgang mit digitalen Medien und Daten". Maren Behrendt von der Verbraucherzentrale Iserlohn und Christoph Preker von der Kreispolizeibehörde geben Tipps zu aktuellen Maschen der Betrüger und beraten kostenlos, wie man sich gegen Missbrauch von Daten schützen kann. Millionen Kunden- und Kontodaten geraten immer wieder in unbefugte Hände. Cyberkriminalität hat Konjunktur Die weitreichenden Folgen spüren die Betroffenen oft erst Jahre später. (cris)

