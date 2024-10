POL-MK: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Menden (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag sind zwischen 22:30 und 13 Uhr unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Unteren Promenade eingedrungen und haben Bargeld, sowie technische Geräte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Mendener Polizei unter 023773 90990 entgegen. Ebenso öffneten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen abgestellten Mercedes Sprinter am Bieberkamp gewaltsam. In diesem ...

