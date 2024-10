POL-BS: Kontrolle des Feiertagsfahrverbots

Polizei Braunschweig

Kontrolle des Feiertagsfahrverbots

Braunschweig

Autobahn, 03.10.2024, 08.00 bis 16.00 Uhr

Vielzahl an Verstößen festgestellt

Beamte und Beamtinnen des Autobahnpolizeikommissariats Braunschweig haben am Tag der deutschen Einheit, die Einhaltung des Feiertagsfahrverbots auf der A2 und den benachbarten Autobahnen kontrolliert. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 20 Transporteinheiten kontrolliert. Es wurden 10 Verstöße gegen das Feiertagsfahrverbot festgestellt und Sicherheitsleistungen mit einer Gesamtsumme von über 1400 Euro erhoben. In 10 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die beanstandeten Transporteinheiten waren u.a. mit Bier, Haushaltsgeräten, Sonnenbrillen, Gefahrgutkanistern und Pkw beladen. Ausnahmegenehmigungen konnten nicht vorgelegt werden. Auch diese Kontrolle zeigt, wie wichtig es ist, an Feiertagen entsprechende Kontrollen durchzuführen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell