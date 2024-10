Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlung der Fanhilfe Hannover e. V. mit Aufzug durch die Braunschweiger Innenstadt am 3. Oktober

Braunschweig (ots)

Am Donnerstag, 3. Oktober, fand eine Versammlung der Fanhilfe Hannover e. V. unter dem Motto "Für eine freie Fankultur ohne politische Einflussnahme. Bewegungsfreiheit für Fußballfans in Braunschweig & überall" in der Stadt Braunschweig statt.

Die Teilnehmenden der Versammlung erreichten gegen 10:59 Uhr mit dem Zug aus Hannover den Hauptbahnhof in Braunschweig. Nach einer kurzen Auftaktkundgebung um 11:07 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz setzte sich der Aufzug in Bewegung. Rund 900 Teilnehmende starteten von dort aus ihren Aufzug um 11:17 Uhr in Richtung Heinrich-Büssing-Ring.

Um 11:30 Uhr erreichten die Teilnehmenden die Wolfenbütteler Straße und setzten ihren Weg fort. Gegen 11:48 Uhr kamen sie am John-F.-Kennedy-Platz an und marschierten weiter in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße. Um 12:08 Uhr kam der Versammlungsaufzug wieder am Braunschweiger Hauptbahnhof an. Während der Versammlung wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei einige Straßen kurzfristig gesperrt.

Nach einem abschließenden Redebeitrag wurde die Versammlung um 12:13 Uhr offiziell durch den Versammlungsleiter beendet. Der gesamte Verlauf der Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell