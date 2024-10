Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrräder gefunden - Eigentümer gesucht

Braunschweig (ots)

Bereits am 13. September wurde in einer Einfahrt in der Wuppertaler Straße in den Mittagsstunden ein herrenloses Damenrad mit Kindersitz gefunden. An dem Kindersitz befand sich zu dem ein Kinderhelm. Es handelt sich um ein braunes Trekkingrad der Firma Triumph. Ein Eigentümer des Fahrrades konnte bislang nicht ermittelt werden.

Am 21. September kontrollierten Polizeibeamte einen Mann in der Teichmüllerstraße. Er fuhr auf einem Fahrrad und schob ein zweites Rad neben sich her. Für das geschobene Fahrrad konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Avalanche GT. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten auch hier nicht zum Auffinden des Eigentümers.

Wer Hinweise zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 zu melden.

