POL-BS: Zivilcourage rettet Leben

Südsee, 30.09.2024, 15.50 Uhr

Fahrradfahrer zog hilflose Person aus dem Wasser

Am vergangenen Nachmittag stürzte ein 64-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen von einem Steg in den Südsee. Ein 45-jähriger Wolfenbütteler bemerkte bei seiner Fahrradtour, den hilflosen 64-Jährigen, der ca. 20m vom Ufer entfernt im Wasser saß. Dieser konnte sich mittlerweile kaum mehr bewegen. Der 45-Jährige informierte umgehend die Polizei. Kurz darauf stieg er allein in den See und versuchte die Person ans Ufer zu ziehen und hielt sie so über Wasser. Erst mit Hilfe der eingesetzten Beamten, die ebenfalls in das Wasser stiegen, konnte die Person am Ufer geborgen werden. Der 64-Jährige war nur bedingt ansprechbar. Demnach wurde er von Rettungskräften medizinisch betreut und erstversorgt. Anschließend wurde er in ein städtisches Klinikum gebracht.

