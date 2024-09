Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb festgenommen

Braunschweig (ots)

Waggum, 24.09.2024, 13:45h

3 Männer entwenden Tabakwaren

Am frühen Dienstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in Waggum zu einem Ladendiebstahl. Zwei der drei Täter konnten durch Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts gestellt werden, während dem dritten die Flucht gelang.

Eine 18-jährige Kassiererin wurde durch einen Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass die Täter größere Mengen Tabakwaren in ihrer Kleidung verstauen würden. Zusätzlich legten sie Teile der Tabakwaren auf das Kassenband. Als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam und die Täter aufforderte ihn in die Büroräumlichkeiten zu begleiten, floh einer der Männer. Die Polizei wurde hinzugezogen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Bei der Kontrolle der Männer stellte sich heraus, dass gegen eine der Personen ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Er wurde festgenommen. Die Summe des Diebesgutes beläuft sich auf rund 400EUR.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell