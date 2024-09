POL-BS: Verfassungsfeindliche Parolen nach Fußballspiel in der Kreisklasse

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Helmstedter Straße 20.09.2024, 21.30 Uhr Junger Mann leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen Am vergangenen Freitagabend meldeten sich Anrufer bei der Polizei, die das Skandieren rechter Parolen aus dem Umfeld einer nahegelegenen Lokalität in der Helmstedter Straße wahrnehmen konnten. Eingesetzte Beamte konnten in und vor der Lokalität eine Gruppe von 30-40 Heranwachsenden feststellen, die dort feierten. Eine Rücksprache mit ...

