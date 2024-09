Braunschweig (ots) - Sack, 18.09.2024, 13:50h 86-Jährige beraubt - Täter festgenommen Am Dienstag kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Handtaschenraub in der Innenstadt. Eine 86-jährige Braunschweigerin hatte auf dem Parkplatz der City-Point Passage gerade ein Parkticket ausgelöst, als ein junger Mann von hinten an ihre umgehängte Handtasche griff und versuchte ihr diese zu entreißen. Die Frau stürzte, ...

mehr