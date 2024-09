Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub - Zeugen halten Täter auf

Braunschweig (ots)

Sack, 18.09.2024, 13:50h

86-Jährige beraubt - Täter festgenommen

Am Dienstag kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Handtaschenraub in der Innenstadt. Eine 86-jährige Braunschweigerin hatte auf dem Parkplatz der City-Point Passage gerade ein Parkticket ausgelöst, als ein junger Mann von hinten an ihre umgehängte Handtasche griff und versuchte ihr diese zu entreißen. Die Frau stürzte, sodass der Täter die Handtasche an sich nehmen und in Richtung "Hintern Brüdern" fliehen konnte. Ein 27-jähriger Zeuge beobachtete das Geschehen und sah den Täter mit der Handtasche davonlaufen. Er nahm die Verfolgung auf. In Höhe des Mediamarktes wurde dem Täter von einem bislang unbekannten Mann ein Bein gestellt, nachdem der verfolgende Zeuge lautstark rief, dass der Täter aufgehalten werden solle. Es gelang dem Zeugen schließlich den zu Boden gefallen 17-jährigen Täter festzunehmen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Frau wurde bei dem Sturz verletzt und kam anschließend ins Krankenhaus. Die Handtasche konnte ihr, dank des couragierten Eingreifens des Zeugen, wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell