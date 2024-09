POL-BS: Auseinandersetzung in der Weststadt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stecherstraße 11.09.2024, 13.30 Uhr Unbekannter entwendet Tasche samt Geldbörse In den gestrigen Mittagsstunden wurde ein 74-jähriger Braunschweiger in der Innenstadt nach einem Einkauf seiner Wertsachen beraubt. Der Senior hatte kurz zuvor ein Ladengeschäft in der Stecherstraße verlassen. Gegen 13.30 Uhr erhielt er einen Anruf, weshalb er mit seinem Rollator stehenblieb, um den ...

