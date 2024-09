Polizei Braunschweig

POL-BS: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Waldrand Schapener Forst

18.08.2024, 13.45 Uhr

Junger Mann entblößt sich zwei Frauen gegenüber

Bereits am Sonntag, dem 18. August, kam es am Rande des Waldstücks "Schapener Forst", zwischen Volkmarode und Schapen, zu zwei Fällen exhibitionistischer Handlungen durch einen jungen unbekannten Mann.

Betroffenen war zunächst eine 55-jährige Spaziergängerin, die mit ihren beiden Hunden in der Feldmark unterwegs war. Am Rande des beschriebenen Waldstücks traf sie auf den jungen Mann, der sich merkwürdiger Weise nahe eines Gebüsches aufgehalten habe. Als sie dann an ihm vorbeiging, drehte er sich um und kam mit heruntergelassener Hose auf sie zu, während er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Davon irritiert, setzte die Frau ihren Weg weiter fort und alarmierte später die Polizei.

In etwa zur gleichen Zeit unternahm eine 59-jährige Braunschweigerin einen Ausritt mit ihrem Pferd. Auch sie passierte im Bereich des Waldstücks den jungen Mann, während dieser an seinem offen präsentierten Geschlechtsteil manipulierte. Die Reiterin setzte ihren Weg ebenfalls weiter fort.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses durch exhibitionistische Handlungen eingeleitet.

Im Rahmen dessen wird nun nach Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Beschrieben wird der Täter wie folgt:

- ca. 25 Jahre alt - 175 cm groß, schlank - dunkle, kurze Haare - evtl. leichter Oberlippenbart - mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Sehr auffällig sei zudem ein kirschrotes Pedelec (E-Bike) gewesen, mit dem er unterwegs gewesen sein soll.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell