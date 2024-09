Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebe unterwegs

Braunschweig (ots)

Braunschweig, nördliche Stadtgebiete

03. - 06.09.2024, 20.15 Uhr

Täter stehlen Schmuck

In der vergangenen Woche ist es zu insgesamt 3 gemeldeten Fällen von Trickdiebstählen gekommen. Betroffen waren dabei jeweils ältere, meist alleinstehende Menschen.

Der erste Vorfall ereignete sich am 03. September in Bienrode. Hier nutzte ein unbekannter Mann einen Moment aus, in welchem sich eine 85-jährige Seniorin abgelenkt vor ihrem Haus befand, während ihre Haustür offenstand. Da die Seniorin nicht mehr so gut zu Fuß war, dauerte es einen Augenblick, bis sie dem Mann ins Haus folgen konnte. In dieser Zeit hatte der Unbekannte bereits mehrere Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen durchwühlt. Als die 85-Jährige drohte, nach Hilfe zu rufen, flüchtete er. Anschließend stellte sie den Verlust einiger Schmuckstücke fest.

Am 06. September klingelte um die Mittagszeit ein unbekannter Mann an der Haustür einer 80-Jährigen in Waggum. Er gab an, Schott sammeln zu wollen, woraufhin die Seniorin den Unbekannten im weiteren Verlauf letztlich ins Haus ließ. Einem aufmerksamen Nachbarn kam die Situation merkwürdig vor, weshalb er im Haus seiner Nachbarin nach dem Rechten schaute. Infolgedessen flüchtete der vermeidliche Schrottsammler unerkannt.

Ebenfalls am 06. September klingelte dann gegen 14.00 Uhr ein Mann an der Haustür einer 81-Jährigen in Wenden. Dieser gab an, alte Gläser für die Erweiterung des Vereinsheims eines örtlichen Sportvereins zu sammeln. Nach anfänglicher Skepsis ließ sie den Mann schließlich ins Haus. Da die Seniorin nicht mehr so mobil war, beschrieb sie dem Mann, wo er im Haus fündig werden könnte. Nachdem er ein paar Gläser zusammengetragen hatte, verließ er plötzlich das Haus der Seniorin. Später stellte auch sie den Verlust von Schmuckstücken fest,

In allen drei Fällen leitete die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen Trickdiebstahls ein.

Abermals appellieren die Ermittler, vor allem an ältere Menschen, niemals fremde Personen ins Haus zu lassen. Auch wenn an der Haustür ein berechtigtes Interesse angegeben wird, verwehren sie etwaigen Personen in jedem Fall den Zugang zum Haus. Ziehen sie Vertrauenspersonen, Verwandte oder Nachbarn zu rate oder informieren sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie innerhalb der Familie mit älteren Angehörigen und spielen beispielsweise Szenarien durch, um auf mögliche Trickbetrügereien oder Diebstähle vorbereitet zu sein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell