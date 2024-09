Polizei Braunschweig

POL-BS: Bedrohung mit Schusswaffe

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westl. Ring

06.09.2024, 17.00 Uhr

Gestern ist es am späten Nachmittag an einer Bushaltestelle an der Helenenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.

Im Vorfeld gerieten die Drei aus bislang ungeklärter Ursache in Streit, bevor man begann sich untereinander zu schlagen.

Auf diese Situation wurde ein 27-jähriger Anwohner vom Frankfurter Platz aufmerksam, so dann er sich aus einer Wohnung zum Ort des Geschehens begab und den Kontrahenten mit einer Schusswaffe in der Hand präsentierte. Nach kurzer Zeit entfernte er sich wieder und ging zurück in seine Wohnung.

Aufgrund dieser Beobachtungen eines unbeteiligten Zeugen begaben sich alarmierte Polizeibeamte unverzüglich zur Wohnung des 27-Jährigen. Dieser wurde unter Betracht hoher Eigensicherung zunächst aus seiner Wohnung gesprochen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde die mitgeführte Waffe und ein Elektroimpulsgerät ("Taser") aufgefunden.

Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Die Schreckschusswaffe und der Taser wurden beschlagnahmt. Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Gegen die drei Beteiligten der Schlägerei wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell