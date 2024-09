POL-BS: Jugendlicher durch Messerstich schwer verletzt

Braunschweig (ots) - Altstadtring, 01.09.2024, 21.20 Uhr Am Sonntagabend kam es in Braunschweig kurz hinter der Haltestelle am Altstadtring, Ecke Madamenweg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der BSVG und einem 76-Jährigen Passanten. Hierbei stürzte der Passant in Höhe der Fahrertür und geriet mit seiner Hand unter die Räder des Busses. Beim ...

