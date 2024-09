Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall zwischen Bus und Passant

Braunschweig (ots)

Altstadtring, 01.09.2024, 21.20 Uhr

Am Sonntagabend kam es in Braunschweig kurz hinter der Haltestelle am Altstadtring, Ecke Madamenweg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der BSVG und einem 76-Jährigen Passanten. Hierbei stürzte der Passant in Höhe der Fahrertür und geriet mit seiner Hand unter die Räder des Busses. Beim Anfahren wurde die Hand des 76-Jährigen überrollt, wodurch er schwere Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Unter anderem sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Fährgäste im Bus befunden haben.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 entgegen.

