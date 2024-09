POL-BS: Fit mit dem Pedelec - Freie Plätze

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 02.09.2024, 18.30 - 20.30 Uhr Nach dem Aufruf zu einer Versammlung in den sozialen Medien bereits am Vortag, die jedoch nicht wie vorgeschrieben bei der Versammlungsbehörde angezeigt wurde, fanden sich gegen 18.30 Uhr am Platz der dt. Einheit zunächst 70 Personen ein, um gegen das Ergebnis der am Vortag in Thüringen und ...

mehr