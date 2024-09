POL-BS: Zeugenaufruf

Braunschweig (ots) - Braunschweig 31.08.2024, 12.00 Uhr Am Samstag fanden in Braunschweig in der Zeit von 11.00 - ca. 15.00 Uhr mehrere Versammlungen statt. Zwei Infostände wurden ohne besondere Vorkommnisse abgehalten. Ein Aufzug des Friedensbündnisses mit ca. 90 Teilnehmenden führte zwischenzeitlich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Ab 12.00 Uhr fanden sich ca. 30 Personen, die der "Letzten Generation" zuzuordnen ...

