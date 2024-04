Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auf offener Straße beraubt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zwei Raubstraftaten in der Kurstadt beschäftigen gegenwärtig die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke.

So wurde ein 21-Jähriger am frühen Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem parallel zur Straße "Am Siel" und der der Werre verlaufenden Gehweg von einer Gruppe von etwa sechs Personen angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch wurde der junge Mann von den Unbekannten festgehalten, durchsucht und um seine Wertgegenstände erleichtert. Anschließend entfernte sich die Personengruppe mit der Beute in Richtung Kanutenweg vom Tatort. Der Geschädigte informierte die Polizei. Die eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die Kriminellen konnten den Beamten in einem geschätzten Alter von 17 bis 25 Jahren beschrieben werden. Zudem seien die allesamt dunkelhaarigen Täter teils mit Jogginganzug, teils mit Jeans bekleidet gewesen. Eine der Personen habe einen E-Scooter mit sich geführt, vier einen Kinnbart gehabt, so der Bad Oeynhausener.

Zu der weiteren der Polizei gemeldeten Tat kam es am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr, als ein 23-jähriger Bielefelder im Jupiterweg von drei männlichen Unbekannten bedroht wurde. Zuvor hatte einer der Täter ein Messer gezückt. Dabei forderte das Trio die Aushändigung von Bargeld. Nachdem der Geschädigte dem nachkam, flüchteten die Räuber in Richtung Hahnenkampstraße / Große Heide. Auch hier führten die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zur Ergreifung der Täter. Die Beschreibung der Täter in diesem Fall: 15-17 Jahre alt, dunkle Kleidung. Ein Täter sei etwa 190 cm groß gewesen, die beiden anderen ca. 170 cm.

Hinweise zu den Kriminellen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

