Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung durch Graffiti

Braunschweig (ots)

Frankfurter Platz, 27.08.2024, 23.00 Uhr Unbekannte Täterin besprüht Hauswände, Verteilerkästen und Ladestationen Am vergangenen Dienstag kam es zu insgesamt sieben Sachbeschädigungen durch Graffiti auf dem Frankfurter Platz. Eine unbekannte Täterin besprühte Hauswände, Verteilerkästen und Ladestationen mit einem Smiley oder dem Spiel "Tic Tac Toe". Hierbei benutzte sie schwarze Lackfarbe. Anschließend entfernte sich die Täterin vermutlich in Richtung der Schöttlerstraße. Bei der Unbekannten soll es sich um eine junge Frau handeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat oder die mutmaßliche Täterin beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Braunschweig-Mitte unter 0531/476-3115.

