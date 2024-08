POL-BS: Körperliche Auseinandersetzung unter Nachbarn

Braunschweig (ots) - Kanzlerfeld, 26.08.2024, 11.30 Uhr Dieb gibt sich als Polizist aus Am Montagvormittag kam es durch einen unbekannten Täter zu einem Trickdiebstahl in einem Wohnhaus eines älteren Ehepaares aus Braunschweig. Dieser verschaffte sich Zutritt in das Wohnhaus, indem er vorgab von der Polizei zu sein. Der Täter sprach davon, dass Betrüger in der Gegend unterwegs seien und er nun prüfen wolle, ob noch ...

