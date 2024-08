Polizei Braunschweig

POL-BS: Neue Masche bei Trickdiebstählen

Braunschweig (ots)

Kanzlerfeld, 26.08.2024, 11.30 Uhr

Dieb gibt sich als Polizist aus Am Montagvormittag kam es durch einen unbekannten Täter zu einem Trickdiebstahl in einem Wohnhaus eines älteren Ehepaares aus Braunschweig. Dieser verschaffte sich Zutritt in das Wohnhaus, indem er vorgab von der Polizei zu sein. Der Täter sprach davon, dass Betrüger in der Gegend unterwegs seien und er nun prüfen wolle, ob noch alle Wertgegenstände vorhanden seien. Der Ehemann ging daraufhin mit dem Täter in den Keller und zeigte ihm seine Münzsammlung. Kurz darauf entwendete der Täter diese, verließ anschließend unmittelbar das Haus und entfernte sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand eine Schadenssumme im 5-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei weist darauf hin keine fremden Personen in Ihre Wohnung zu lassen. Zudem wird die Polizei niemals Wertgegenstände verlangen beziehungsweise in solch einem Zusammenhang danach fragen. Im Zweifelsfall kann bei Unsicherheit auch immer der Notruf 110 gewählt und die Polizei hinzugezogen werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell