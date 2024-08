POL-BS: Gefährliche Körperverletzung nach Fußballspiel

Braunschweig (ots) - UPDATE: Der Vermisste konnte durch die Polizei wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Ursprüngliche Meldung: Fichtengrund, 22.08.2024, 04:00 Uhr Seit Donnerstagmorgen wird der 56-Jährige Thomas M. vermisst. Er war zuletzt im städtischen Klinikum in der Salzdahlumer Straße in Braunschweig in Behandlung. Die Person wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,75 m groß und hat dunkle kurze Haare. ...

