Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsinformationen von Polizei und BSVG zum Heimspiel von Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt

Braunschweig (ots)

Braunschweig

16.08.2024

Am kommenden Montag, den 19.08.2024, 20:45 Uhr, findet das Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt statt. Vor und nach dem Spiel kommt es deshalb im Bereich des Stadions zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von 19:00 bis 23:30 Uhr wird die Hamburger Straße ab der Siegfriedstraße stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird in die Siegfriedstraße abgeleitet. Gleichzeitig ist es nicht mehr möglich, aus Richtung Norden kommend von der Hamburger Straße in die Siegfriedstraße einzufahren.

Die Parkplätze P1 bis P3 können von Berechtigten bis zum Spielende weiterhin erreicht werden. Auch die Zufahrt zur Shell-Tankstelle bleibt in diesem Zeitraum möglich. Die Abreise vom P1und P2 sowie der Shell-Tankstelle erfolgt nach dem Spiel entgegen der Fahrtrichtung auf der Hamburger Straße bis zur Kreuzung Siegfriedstraße. Dort werden die Fahrzeuge durch Polizeikräfte wieder in den normalen Verkehr geleitet. Der Taxistand in Höhe des Stadions ist auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt.

Die Gegebenheiten rund um das Stadion lassen eine individuelle Anreise aller Stadionbesuchenden und das Parken in Stadionnähe nicht zu. Öffentliche Verkehrsmittel und Reisebusse tragen daher zu einer enormen Entlastung bei. Aus diesem Grund werden Straßenbahnen, Linienbusse, Busse im Park+Ride-Verkehr und Reisebusse in der Verkehrsführung an allen Stellen bevorzugt. Sie eignen sich daher für eine schnelle und komfortable Anreise und werden von der Polizei empfohlen. Die Eintrittskarten zum Spiel gelten gleichzeitig als Fahrausweise der BSVG. Ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss können alle Fahrzeuge der BSVG im Stadtgebiet Braunschweig, Tarifzone 40 für die An- und Abreise zum Spiel genutzt werden.

