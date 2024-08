Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs

Braunschweig (ots)

Watenbüttel, 13.08.2024, 17.00 Uhr

Autofahrer verursacht unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle Am Dienstagnachmittag verursachte ein 69-jähriger Braunschweiger mit seinem blauen 5-er BMW mehrere Verkehrsunfälle. Zunächst kam er in einer Kurve auf der B214 kurz hinter der Anschlussstelle Watenbüttel in Fahrtrichtung Watenbüttel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Leitbaken. Anschließend setze der 69-Jährige seine Fahrt fort und fuhr auf der Celler Heerstraße über eine Verkehrsinsel. Dort touchierte er ein Verkehrszeichen. Weiterhin geriet er in Höhe der Verkehrsinsel in den Gegenverkehr, sodass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw anhalten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich im Einmündungsbereich Lyckstraße/ Eylaustraße. Dort touchierte er einen Pkw, der auf einem Grundstück geparkt war. Der Braunschweiger entfernte sich bei allen drei Verkehrsunfällen unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 69-Jährigen kurz darauf antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und stellte den Führerschein des Braunschweigers sicher. Zur Beweissicherung wurden verschiedene Lackproben genommen. Der Verkehrsunfalldienst nahm den Unfall auf und leitete Strafverfahren ein. Die Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, die die Verkehrsunfälle beobachten konnten und Hinweise zu den Verkehrsunfällen geben können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935.

