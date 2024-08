Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Braunschweig (ots)

Wendenstraße, 07.08.2024, 16:40h

Unbekannter schubst Mann während der Fahrt von Fahrrad

In den Nachmittagsstunden des vergangenen Mittwochs fuhr ein 65-jähriger Braunschweig mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Wendenstraße in Richtung Hagenmarkt. In Höhe des Parkplatzes Werder kam ihm der bislang unbekannte Täter zu Fuß entgegen. Der Täter versetzte dem Radfahrer einen Stoß mit beiden Händen, wodurch er zu Fall kam. Der Täter flüchtete in Kaiserstraße. Der 65-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Der Täter wird als 1,70m groß und dunkelhaarig beschrieben und trug kurze schwarze Bekleidung.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell