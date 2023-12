Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Betzdorf (ots)

Am 07.12.2023 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken auf dem Parkplatz des Expert Klein in Betzdorf. Ein geparkter PKW VW Golf wurde durch einen ausparkenden PKW Mini-Cooper leicht beschädigt. Die Fahrerin des Mini-Cooper stieg aus ihrem Fahrzeug aus, besah den Schaden und wollte -laut Angaben von Zeugen- einen Zettel am anderen PKW hinterlassen. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell