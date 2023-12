POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Roth (ots) - Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 18.15 Uhr, kam es in Roth, Eisenstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zunächst eine Fensterscheibe ein. Durch die hierbei entstandenen Geräusche wurde der Bewohner auf den Einbruch aufmerksam und begab sich in den betreffenden Bereich seines ...

