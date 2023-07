Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Brennender Mähdrescher

Bocholt (ots)

Um ca. 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bocholt zu einem brennenden Mähdrescher auf einem Feld an der Straße Am Reyerdingsbach in Spork alarmiert. Durch den ersteintreffenden Löschzug Suderwick der Freiwilligen Feuerwehr Bocholt wurde unmittelbar mit der Brandbekämpfung begonnen. Dadurch und durch das umsichtige Handeln und die Unterstützung des Landwirtes konnte eine Brandausbreitung auf das noch nicht vollständig abgeerntete Feld verhindert werden. Von der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache Bocholt rückte ein Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Verletzt wurde niemand. Insgesamt war die Feuerwehr Bocholt mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

