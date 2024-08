Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl aus Pkw

Braunschweig (ots)

Berliner Straße, 01.08.2024, 08.00 Uhr bis 07.08.2024, 14.00 Uhr Täter entwendet Kfz-Zubehör Mittwochnacht brach ein unbekannter Täter über die Beifahrertür in einen Mercedes Sprinter eines 32-jährigen Braunschweigers ein. Aus dem Pkw entwendete er das Zündschloss. In Tatortnähe wurden durch eine Zeugin Dokumente eines anderen Mercedes Sprinter aufgefunden. Dadurch konnte herausgefunden werden, dass ein weiterer Pkw aufgebrochen wurde. Auch bei diesem Mercedes Sprinter fehlte das Zündschloss. Der Täter gelangte vermutlich in die Fahrzeuge, indem er mit einem unbekannten Werkzeug das Schloss der Fahrzeugtüren aufbrach. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete Strafverfahren ein. Die Polizei weist daraufhin, dass Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports parken sollten. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie das Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell