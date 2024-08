Polizei Braunschweig

POL-BS: Benefizkonzert 2024: Sport verbindet - Polizei bewegt

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Unter dem Motto "Sport verbindet - Polizei bewegt" veranstaltet die Polizeidirektion Braunschweig gemeinsam mit dem Polizeisportverein Braunschweig e. V. ein Benefizkonzert. Das Benefizkonzert findet am 23. August um 19:00 Uhr zugunsten des Projektes "Sport inklusiv" der Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH auf der Freundschaftsbühne im Prinzenpark statt. Die Polizei Big Band Niedersachsen tritt in diesem Jahr mit einem besonderen Gast auf: dem Sänger, Produzent und Songwriter Bendix Amonat.

Die Polizei Big Band spielt an diesem Sommerabend eine beeindruckende Mischung aus Swing-, Pop- und Soul-Musik. Bendix Amonat, ein bekannter Name aus der hiesigen Musikszene, ist darüber hinaus nicht nur als Leiter der Bendix Voice Academy, sondern auch für seine bestehende Zusammenarbeit mit dem Polizeiorchester und der Polizei Big Band Niedersachsen bekannt. Zudem produziert er Musik für die "Ehrlich Brothers" und arbeitet mit bekannten Persönlichkeiten wie "Mousse T" zusammen. Der Erlös des Abends kommt dem Projekt "Sport inklusiv" der Lebenshilfe Braunschweig zugute. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit zu geben, gemeinsam sportlich aktiv zu sein und so die Inklusion zu fördern.

Michael Pientka, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig: "Wir freuen uns gemeinsam mit dem Polizeisportverein Braunschweig e. V. und der Braunschweiger Lebenshilfe gGmbH ein starkes Zeichen für Inklusion durch Sport und Gemeinschaft zu setzen. Seien auch Sie ein Teil unserer Gemeinschaft und genießen Sie den musikalischen Auftritt unserer Big Band."

Eintrittskarten für das Benefizkonzert sind ab sofort online über freundschaftsbuehne.de erhältlich. Informationen zum Benefizkonzert und zu den Veranstaltern sind auf den Webseiten der Polizeidirektion Braunschweig, des Polizeisportvereins e.V. und der Lebenshilfe Braunschweig zu finden.

Details zum Benefizkonzert:

- Datum: 23.08.2024 - Ort: Freundschaftsbühne, Braunschweig - Einlass: 18:00 Uhr - Beginn: 19:00 Uhr

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell