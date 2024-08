Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendiebstahl - Ladendieb wurde festgenommen und am Folgetag dem Richter vorgeführt

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 06.08.2024, 19.15 Uhr

Am Dienstagabend beobachtete der Ladendetektiv einer Parfümerie einen Mann, wie er zunächst einen Parfümtester ausprobierte und diesen anschließend einsteckte. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft. Der Zeuge folgte dem Mann und informierte neben die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten begaben sich unverzüglich zum Einsatzort und konnten den Täter in Tatortnähe stellen. Im weiteren Verlauf gibt der Täter, nach Aufforderung, das Diebesgut im Wert von 100 Euro heraus. Die Ermittlungen ergaben, dass er zur Tatzeit weder über ausreichend Bargeld noch über weitere Zahlungsmittel verfügte, mit denen er das Parfüm hätte bezahlen können. In der Vergangenheit ist der Täter bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten aufgefallen. Aufgrund dessen wurde der 39-Jährige durch die Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Mittwochnachmittag einem Richter vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell