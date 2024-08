Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Industriegebiet

Braunschweig (ots)

Hansestraße, 02.08.24, 14:00h bis 05.08.24, 05:00h

Diebe entwenden mehrere Tonnen Altmetall

Am frühen Montagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter eines Metallverarbeitungsbetriebes, dass über das vergangene Wochenende in der Firma eingebrochen wurde. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Rolltor gewaltsam geöffnet, um sich Zutritt zu einer Halle zu verschaffen. Dort wurde diverses Inventar beschädigt. Außerdem nutzten die Einbrecher in der Halle befindliche Maschinen und Fahrzeuge um sich mehrere Tonnen Metall zu eigen zu machen. Den Tatort verließen sie anschließend unerkannt mit einem Fahrzeug.

Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

